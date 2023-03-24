Мэрия Рязани: Вода частично ушла из поселка Мервино, мост восстановили

Восстановленный мост в поселке Мервино. Фото: администрация Рязани.

В поселке Мервино восстановили мост, чтобы люди могли свободно проходить по подтопленной зоне, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Ранее местные жители пожаловались на «частичное подтопление моста». Рабочие дирекции благоустройства города остановили дальнейшее наступление воды к домам - открыли трубы, прочистили их, снизили давление воды.

«Уровень подтопления упал, вода частично ушла», - говорится в сообщении мэрии.

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