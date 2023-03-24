В Дягилеве засняли тонущую в «море» легковушку. Фото: пользователь в соцсети ВКонтакте Владислава Каргаполова.

На затопленном участке дороги, по улице Авиационная, «пошла ко дну» машина. Фотографии разместили очевидцы в паблике «Подслушано у водителей Рязани» 24 марта.

Уточняется, что инцидент случился на участке дороги от поста ДПС по направлению движения к строительному магазину «Самолет». Судя по фото, легковой автомобиль наполовину погрузился в воду.

О пострадавших ничего не известно. Официальная информация уточняется.