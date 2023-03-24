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НовостиОбщество24 марта 2023 10:51

Жителей подтопленных сел Заокское и Коростово будет перевозить плавающий транспортер

Дорогу от села Шумашь полностью затопило
Источник:kp.ru
Жителей подтопленных сел Заокское и Коростово будет перевозить плавающий транспортер. Фото: Пресс-служба управления МЧС по

Жителей подтопленных сел Заокское и Коростово будет перевозить плавающий транспортер. Фото: Пресс-служба управления МЧС по

В пятницу, 24 марта, для перевозки людей по подтопленной дороге между селами Шумашь и Заокское выделен гусеничный плавающий транспортер ПТС-М. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Преодолев подтопленную дорогу на транспортере, жители сел Коростово и Заокское дальше смогут добраться до своих домов на грузовых машинах.

- Транспортер предназначен для переправы через широкие водные преграды людей, материальных средств и различной техники. Транспортер может также использоваться для перевозки людей и различных грузов по пересеченной и заболоченной местности, - отмечают в пресс-службе МЧС.

Эта техника способна перевозить по воде 10 тонн груза, а по суше – 5 тонн.