Жителей подтопленных сел Заокское и Коростово будет перевозить плавающий транспортер. Фото: Пресс-служба управления МЧС по

В пятницу, 24 марта, для перевозки людей по подтопленной дороге между селами Шумашь и Заокское выделен гусеничный плавающий транспортер ПТС-М. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Преодолев подтопленную дорогу на транспортере, жители сел Коростово и Заокское дальше смогут добраться до своих домов на грузовых машинах.

- Транспортер предназначен для переправы через широкие водные преграды людей, материальных средств и различной техники. Транспортер может также использоваться для перевозки людей и различных грузов по пересеченной и заболоченной местности, - отмечают в пресс-службе МЧС.

Эта техника способна перевозить по воде 10 тонн груза, а по суше – 5 тонн.