24 марта в Рязани эвакуировали РГУ имени Есенина и Академию ФСИН

В Рязани утром эвакуировали сразу два вуза. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В пятницу утром, 24 марта, в центре Рязани эвакуировали сразу два учреждения. Об этом пишет «Новая газета», ссылаясь на собственный источник информации.

Полиция прибыла в главный корпус РГУ имени Есенина на улице Свободы, а также в Академию ФСИН России, которая расположена на площади Ленина. Сообщается, что на территории вуза находился специальный автомобиль групп разминирования.

У здания Академии тоже толпились люди. Им было велено отключить телефоны.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Рязанской области сообщили, что никаких вызовов им не поступало.