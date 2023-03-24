Ока в черте Рязани поднялась еще на 41 сантиметр

Ока в черте Рязани за сутки поднялась еще на 41 сантиметр. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

За сутки уровень воды в реке Оке в черте Рязани поднялся еще на 41 сантиметр. Как сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на метеорологов, по состоянию на 12:00 24 марта он составил 370 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

По данным ведомства, в регионе подтоплены 14 низководных мостов и два участка дороги. Доступ по суше к девяти населенным пунктам по-прежнему отрезан. Работают шесть лодочных переправ.

В последние дни, 20-23 марта, Ока в Рязани поднималась на 56, 54, 53 и 44 сантиметра.