Увеличится зарплата у 15 тысяч бюджетников Рязанской области после повышения МРОТ

В Рязанской области повысят зарплату у 15 тысяч бюджетников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У 15 тысяч работников бюджетной сферы увеличится заработная плата после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Рост прожиточного минимума позволит увеличить выплаты для граждан, получающих социальные пособия», - процитировала «Пресса» министра труда и соцзащиты Рязанской области Наталью Суворову.

Чиновница в свою очередь прокомментировала отчет премьер-министра Мишустина, в котором он указал, что в 2022 году МРОТ повышен на 16,9%, а прожиточный минимум – на 13,6%.

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