Офицер спецназа вернулся из СВО в Рязань и увидел новорожденных сыновей. Вот что произошло, пока его не было

В Рязани вернувшийся из зоны СВО росгвардеец впервые увидел своих новорождённых сыновей.
Лейтенант полиции, сотрудник ОМОНа рязанской Рогвардии вернулся домой из зоны СВО и впервые увидел своих новорожденных сыновей. Мальчишки родились, когда спецназовец выполнял боевые задачи в рамках специальной военной операции.
Пока офицер был на территории СВО, командир ОМОН и сотрудники отряда с цветами и подарками встретили жену сослуживца в роддоме, поздравили ее, а потом доставили молодую маму с сыновьями до дома.
«Я был очень счастлив, когда узнал, что стал отцом. Товарищи поздравили меня с рождением сыновей. Я был уверен, что с моей семьей все хорошо, что сотрудники отряда окажут им всю необходимую помощь», поделился офицер.
После отпуска в кругу семьи спецназовец продолжит выполнять повседневные служебные обязанности.
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