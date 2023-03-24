Рязанский депутат потребовал отставки заммэра по ЖКХ Михаила Ромодина

Рязанский депутат потребовал убрать с должности заммэра по ЖКХ Михаила Ромодина. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Партия ЛДПР требует отставки заместителя главы администрации Рязани по городскому хозяйству Михаила Ромодина на всех уровнях. Соответствующий пост появился на странице депутата областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Максима Мустафина 23 марта.

По его словам, состояние городского хозяйства Рязани находится в крайне плачевном состоянии. В частности, зимой был неубранный снег и сплошной гололед, а сейчас, весной – затопления улиц от дождя и растаявшего снега. Контактная сеть страдает из-за обычных осадков, перестают ходить троллейбусы. Кроме того, депутат заявил, что никого не привлекли к ответственности за аварии на теплосетях в январе 2023 года.

- У каждой проблемы есть лицо. Лицо проблем в городском хозяйстве – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству. С июля прошлого года эту должность занимает Михаил Ромодин, до назначения не имевший никакого опыта работы в сферах ЖКХ, благоустройства, транспорта города Рязани. Даже маленький Милославский район, которым руководил Ромодин, при нем оставался одним из самых запущенных в области, - подчеркнул чиновник, а также упрекнул заместителя в отсутствии вменяемых объяснений происходящему.