Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 13:35

Земли под расширение М-5 «Урал» в Рязани резервируют для государственных нужд

Реконструкция федеральной трассы пройдет на участке 185-188 км
Источник:kp.ru
Издано распоряжение о резервировании земель для нужд РФ под реконструкцию М-5 "Урал" в Рязани.

Издано распоряжение о резервировании земель для нужд РФ под реконструкцию М-5 "Урал" в Рязани.

Росавтодор издал распоряжение о резервировании земель для нужд РФ под реконструкцию участка М-5 «Урал» 185-188 км. Документ подписан 10 марта и официально опубликован.

В приложении к распоряжению обозначаются координаты точек, в границах которых на участках устанавливаются ограничения прав «в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами».

Цель — обеспечить реализацию проекта по расширению федеральной трассы от развязки возле ТРЦ «М5 Молл» до развязки на пересечении с Р-132 «Золотое кольцо» возле Ситников. Исходя из размещенного ранее задания на проектирование, вместо двух полос там будет четыре шириной 3,75 м каждая.