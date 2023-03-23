Земли под расширение М-5 «Урал» в Рязани резервируют для государственных нужд

Издано распоряжение о резервировании земель для нужд РФ под реконструкцию М-5 "Урал" в Рязани.

Росавтодор издал распоряжение о резервировании земель для нужд РФ под реконструкцию участка М-5 «Урал» 185-188 км. Документ подписан 10 марта и официально опубликован.

В приложении к распоряжению обозначаются координаты точек, в границах которых на участках устанавливаются ограничения прав «в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами».

Цель — обеспечить реализацию проекта по расширению федеральной трассы от развязки возле ТРЦ «М5 Молл» до развязки на пересечении с Р-132 «Золотое кольцо» возле Ситников. Исходя из размещенного ранее задания на проектирование, вместо двух полос там будет четыре шириной 3,75 м каждая.