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НовостиОбщество23 марта 2023 10:19

В весенние каникулы заработали 58 дневных детских лагерей для рязанских школьников

Для детей созданы все условия для полноценного отдыха
Источник:kp.ru
В весенние каникулы заработали 58 дневных детских лагерей. Фото: администрация Рязани.

В весенние каникулы заработали 58 дневных детских лагерей. Фото: администрация Рязани.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В весенние школьные каникулы текущего года на базе рязанских школ заработали 58 лагерей с дневным пребыванием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани 23 марта.

В течение пяти дней 2 232 школьников будут участвовать в различных мероприятиях, мастер-классах, а также творческих мастерских.

В лагерях есть все условия для полноценного отдыха, спортивно-оздоровительной работы, получения навыков безопасности жизнедеятельности, развития творческих способностей и дарований каждого ребенка.