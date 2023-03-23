Власти Рязани приняли решение объединить детские сады №91 и №60

К рязанскому детскому саду «Совенок» присоединят «Росинку». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Рязани решили объединить еще два дошкольных учреждения, расположенных в центре города. Соответствующее постановление, датированное 20 марта, появилось на официальном сайте мэрии. Изменения ожидают детский сад №60 «Совенок» на улице Есенина и детский сад №91 «Росинка» на улице Фирсова.

- Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №60» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №91», - говорится в документе.

При этом цели и задачи реорганизованного учреждения меняться не будут. Прежней останется и директор – Елена Шишкина. Согласно опубликованному документу, завершить процедуру объединения детских садов планируется до 1 августа 2023 года.