По программе местных инициатив в Рязани реализуют 50 проектов

50 местных инициатив реализуют в Рязани в 2023 году. Это на 20 больше, чем годом ранее, заявила глава горадминистрации Елена Сорокина по итогам встречи 23 марта.

«В 2023 году в городе появятся новые детские и спортивные площадки, будем благоустраивать небольшие скверы, реализуем проекты по организации дорожно-тропиночной сети, ремонту дорог, освещения», - перечислила Сорокина.

По ее словам, средства пойдут, в том числе, на проекты в «отдаленных поселках».

Совокупно протоколу конкурсной комиссии, Рязани на реализацию местных инициатив выделяют 131,5 млн рублей при общем объеме финансирования 327,5 млн рублей. Всего отбор прошли 53 муниципальных образования.

Ознакомиться с полным списком местных инициатив, реализуемых в 2023 году можно в документе по ссылке.