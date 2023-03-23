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НовостиПроисшествия23 марта 2023 6:32

Полиция разыскивает очевидцев ДТП с автопоездом на рязанской трассе

На трассе М5 столкнулись легковушка и автопоезд
Источник:kp.ru
Полиция разыскивает очевидцев ДТП с автопоездом на Окружной дороге.

Полиция разыскивает очевидцев ДТП с автопоездом на Окружной дороге.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция разыскивает очевидцев ДТП, которое случилось на Окружной дороге. Информация об этом появилась на сайте ведомства 23 марта.

Авария произошла 13 февраля 2023 года, около 2:35. На 192-м километре трассы М-5 «Урал» легковой автомобиль марки Ford столкнулся с автопоездом в составе седельного тягача DAF.

Всех, кто что-либо знает о данном ДТП, просят обратиться по адресу: улица Лесная, дом №28, кабинет №214 или по телефону/факсу по номеру +7(4912) 29-95-29.