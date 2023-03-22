Жилые дома, спортшкола и детский сад. Холодную воду 23 марта отключат на двух улицах Рязани

Две улицы Рязани лишатся холодной воды 23 марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 23 марта, в Рязани отключат холодную воду на двух улицах в микрорайоне Дашково-Песочня. Объявление о грядущей приостановке водоснабжения городской Водоканал разместил на своем сайте. Согласно информации, уже с 9.30 утра коммунального ресурса лишатся ряд жилых многоэтажных домов, спортивная школа и детский сад на улицах Зубковой и Советской Армии. Возобновить подачу холодной воды коммунальщики обещают к 17 часам.

Адреса, по которым приостановится холодное водоснабжение 23 марта с 9.00 до 17.00:

- улица Советской Армии, дом 26 корпус 1;

- улица Зубковой, дома 3 корпус 2, 4, 4 корпус 2, 5 корпус 1, 5.

- улица Зубковой, дом 4 корпус 2 – спортивная школа «Юпитер»;

- улица Зубковой, дом 4а – Детский сад №118.