МЧС сообщило о развитии половодья в Рязанской области на 22 марта

ГУ МЧС по Рязанской области сообщило о развитии весеннего половодья в Рязанской области по состоянию на 22 марта. Уровень воды в реке Ока за сутки повысился на всех наблюдаемых участках:

- в черте Рязани на 53 см;

- у села Старая Рязань на 26 см;

- у города Касимов на 20 см.

Возле Рязани уровень воды в Оке составил 285 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

Также поднялась Мокша возле поселка Кадом (+25 см), Проня близ деревни Быково Кораблинского района (+100 см), Верда у города Скопин (+16 см). Немного спал паводок в реке Ранова близ села Троица Старожиловского района (-14 сантиметров).

По данным МЧС, в Рязанской области подтоплены 13 низководных мостов и 2 участках дороги. Отрезаны водой девять населенных пунктов. Организованы шесть лодочных переправ.