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НовостиОбщество22 марта 2023 12:11

15 пешеходных ж/д переходов Рязани и Рязанской области отремонтируют в 2023 году

Живые изгороди высадят в местах несанкционированного прохода через пути под Рязанью
Источник:kp.ru
15 пешеходных ж/д переходов Рязани и Рязанской области отремонтируют в 2023 году.

15 пешеходных ж/д переходов Рязани и Рязанской области отремонтируют в 2023 году.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

В 2023 году в Рязанской области железнодорожники отреставрируют 15 одноуровневых пешеходных переходов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Ремонтные работы запланированы на станции Рязань-2 и на станциях в Кораблинском, Рязанском, Спасском, Старожиловском, Скопинском, Сасовском, Чучковском и Шиловском районах.

В частности, обновят покрытие, ограждение и более 50 знаков безопасности. Кроме того, на объектах высадят свыше 250 кустов не столько для красоты, сколько для выполнения особой задачи - стать «живой изгородью», которая закроет проход к путям в неположенных местах.