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НовостиПроисшествия22 марта 2023 11:31

Бурным течением реки Цны унесло наплавной мост в Шацком районе

После схода воды переправу вернут на место и закрепят
Источник:kp.ru
Бурным течением реки Цны унесло наплавной мост в Шацком районе. Фото: https://ryazpressa.ru/.

Бурным течением реки Цны унесло наплавной мост в Шацком районе. Фото: https://ryazpressa.ru/.

В Шацком районе Рязанской области течением унесен наплавной мост. Об этом пишет ИД «Пресса».

Во вторник, 21 марта, на реке Цне начался активный ледоход. Затор из льдин образовался в районе наплавного моста, который соединяет село Купля с поселком Выша. Переправа не выдержала давление ледяных глыб, и тросы моста порвались. В результате этого мост смыло по течению на один километр.

По словам местной администрации, уровень воды в Цне вырос на 2 метра и 20 сантиметров. Сооружение было остановлено вблизи деревни Бирюковка. Как только вода отступит, мост отбуксируют обратно и закрепят.