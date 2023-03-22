Депутата Рязанской городской Думы Трубицина оштрафовали на 25 тысяч рублей

Депутата Трубицина оштрафовали на 25 тысяч рублей. Фото: Рязанская городская Дума.

Директора управляющей компании ООО «Рязанская МПМК №3», депутата Рязанской городской Думы Виталия Трубицина оштрафовали на 25 тысяч рублей. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция региона.

Ранее инспекция рассмотрела дело об административном правонарушении (часть 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ) в отношении Трубицина и установила нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирным домом №25 по улице Новоселов. Управляющая организация, которую возглавляет городской депутат, ненадлежащим образом содержала системы горячего водоснабжения.

Отметим, санкции, предусмотренные ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

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