С 1 апреля ограничат движения большегрузов от 6 тонн в Рязанской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 по 30 апреля 2023 года на дорогах регионального и межмуниципального значения будет ограничено движение транспортных средств с нагрузкой более шести тонн на ось. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог.

Ограничения связаны с ослаблением и подверженностью к разрушению дорожных конструкций из-за оттаиванием грунта. В ведомстве отметили, что наиболее опасные деформации дорожной одежды - это пучины.

На дорожном полотне появляются повреждения при наезде транспорта с нагрузкой, которая превышает допустимые нормы. За этим следует появление колей и выбоин на дорогах, которые приводят к авариям.

Так, 15 марта около 18:30 на участке трассы Москва – Егорьевск – Тума – Касимов в районе Давыдово выбоина, образовавшаяся вследствие проезда большегруза, привела к массовому ДТП.

- Установленное ограничение не только обеспечит сохранность автодорог региона, но и повысит уровень безопасности дорожного движения для всех пользователей транспорта, - говорится в сообщении.