Вице-губернатор Артем Бранов: Дорога Рязань – Касимов за зиму пришла в ненормативное состояние, не выдерживает критики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За зиму 2023 года отельные участки дороги, соединяющей Рязань и Касимов, пришли в ненормативное состояние. Об этом 21 марта сообщил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.

«[Состояние дороги] не выдерживает критики. Проблему надо решить», - сказал чиновник.

Артем Бранов поручил министру транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павлу Супруну оперативно отработать с ФКУ «Поволжуправтодор» вопрос ремонта указанной автодороги.

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