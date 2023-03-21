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НовостиОбщество21 марта 2023 11:49

В Рязанской области 22 марта потеплеет до +10 градусов

Синоптики пообещали рязанцам теплую и почти безветренную погоду 22 марта
Источник:kp.ru
В Рязанской области 22 марта потеплеет до +10 градусов.

В Рязанской области 22 марта потеплеет до +10 градусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало рязанцам, какая погода их ждет в среду, 22 марта. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами на рязанских дорогах будет гололедица. Ветер подует слабый, юго-западный и западный, со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночное время столбики термометра будут показывать отметки -2...+3 градусов. Температура воздуха днем составит от +5 до +10 градусов Цельсия.