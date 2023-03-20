Рязанские спасатели сняли с карниза десятого этажа мужчину. Фото: ya62.ru.

В начале рабочей недели, 20 марта, рязанец вылез на карниз, откуда его благополучно сняли сотрудники МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение об инциденте поступило в 10:44. На улице Шевченко, на откосе балкона десятого этажа, находился мужчина. Он мог упасть. На место отправили автолестницу, а также работали три человека личного состава.

Причина странного поведения жителя неизвестна.