Толкали всем салоном! На ужасающей дороге в Касимове встряла маршрутка

Автобус №2 в Касимове не смог проехать по центральной улице, так как застрял в яме.

В городе Касимове Рязанской области автобус, следовавший по маршруту №2, не смог проехать по улице Советской (между прочим, центральной улице райцентра). Переднее колесо застряло в одной из многочисленных ям на ужасающей дороге. Пассажиры пытались вытолкнуть маршрутку, но не могли. Видео опубликовал Telegram-канал «Касимовский инсайдер».

По словам автора, ролик «попал куда надо», после чего участок в несколько квадратных метров засыпали щебнем.

«Буквально через 3 метра в сторону автовокзала в луже ещё одна градообразующая яма, которая продолжает собирать коллекцию бамперов и покрышек, но на нее плевать», - отмечает автор.