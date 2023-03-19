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НовостиПроисшествия19 марта 2023 11:15

Рязанка сломала ногу на заледенелом тротуаре

Инцидент произошел во дворе дома 23к1 на улице Интернациональной
Источник:kp.ru
Рязанка сломала ногу на заледенелом тротуаре. Фото: Георгий Курин в группе vk.com/tr_ryazan

Рязанка сломала ногу на заледенелом тротуаре. Фото: Георгий Курин в группе vk.com/tr_ryazan

На улице Интернациональной в Рязани во дворе дома №23к1 женщина сломала ногу. Всё из-за гололеда на тротуаре. Скорая помощь отвезло горожанку в Областную клиническую больницу.

По словам человека, разместившего публикацию в группе «Типичная Рязань», женщина упала по пути в аптеку.

«Кто отвечает за данный участок, в УК не знают. Девушка судорожно начала спрашивать об этом ближайших коллег, кто находился с ней рядом - не знал никто. В итоге со словами "Перезвоните через 5 минут" просто повесила трубку», - рассказал рязанец Георгий Курин.

«В понедельник сотрудники выйдут на место, проверят этот участок и проведут уборку по погодным условиям», - пообещал в комментариях к посту представитель администрации Рязани.