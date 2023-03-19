Полгода не удается найти пропавшего 32-летнего мужчину из Рязанской области

Местонахождение Андрея Ведёхина неизвестно с 20 сентября 2022 года.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал ориентировку на пропавшего полгода назад Андрея Ведёхина. Местонахождение 32-летнего мужчины из рабочего поселка Сапожок неизвестно с 20 сентября 2022-го. В ориентировке обозначено, что он может быть в Москве.

Ориентировка ПО "Лиза Алерт".

Приметы указаны следующие: рост 187, телосложение плотное, волосы длинные светло-русые, глаза серо-голубые. Последний раз, когда Ведёхина видели, он был одет в куртку защитного цвета, темные джинсы и кроссовки.

С информацией, которая может помочь в поисках, следует обращаться по телефону 112 или 8(800)700-54-52.