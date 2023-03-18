Вторую очередь Преображенского кладбища в Рязани спроектируют за 5,9 млн рублей

Преображенское кладбище в Рязани увеличится на 9,65 га. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Преображенское кладбище в рязанском районе Сысоево будет расширяться. В областном центре ищут подрядчика на разработку проекта второй очереди погоста. Конкурсная документация появилась на портале госзакупок 14 марта.

Согласно представленной информации, на проект планируют потратить 5,9 млн рублей, источником финансирования работ станет городской бюджет. За эти деньги подрядчик должен будет представить вариант обустройства земельного участка площадью 9,65 га. На кладбище разместятся почетные и воинские захоронения, а также могилы общего типа.

Помимо этого, на участке планируется построить административно-хозяйственное здание площадью не менее 35 квадратных метров, трансформаторную подстанцию, пункт проката уборочного инвентаря, торговый павильон и смонтировать освещение с видеонаблюдением.

На разработку проектной документации подрядчику дается срок до 26 сентября. Рабочую же документацию он обязан будет представить в срок до 27 ноября 2023 года.