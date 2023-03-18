Солнечно, сухо и до +5 градусов будет в Рязанской области 19 марта

Солнечная и сухая погода с дневной оттепелью ждет Рязанскую область 19 марта.

Воскресенье, 19 марта, в Рязанской области обойдется без осадков, но ночные морозы сохранятся. Прогноз Рязанского филиала Росгидромета на ближайшие сутки опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Солнечную и сухую погоду во второй выходной день обеспечит скандинавский антициклон. Предстоящей ночью воздух остынет до -3…-8 градусов. Днем при безоблачном небе столбики термометров поднимутся до 0…+5 по Цельсию, так что остатки снежного покрова продолжат понемногу таять.

Ветер в воскресенье ожидается восточный, 4 – 9 метров в секунду. На дорогах по-прежнему местами будет очень скользко из-за гололедицы.