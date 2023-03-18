От удара женщину зажало в салоне. Renault въехал под фуру на трассе «Каспий» в Рязанской области

Пострадавшую женщину-водителя госпитализировали. Фото: "Пресса".

Утром 18 марта в Рязанской области произошло серьезное ДТП. На 238 километре федеральной трассы М6 «Каспий» под колеса фуры въехал Renault Logan с 52-летней женщиной – жительницей Волгограда.

Все случилось на границе Пронского и Михайловского районов области. Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что иномарка при движении по трассе неожиданно выехала на встречную полосу, где и угодила под грузовик. Удар был такой силы, что женщину-водителя зажало в салоне.

- Дверь легкового автомобиля заклинило. Гидравлическим инструментом «Ермак» мы вскрыли машину и достали пострадавшую: у нее зажало ноги, - цитирует «Пресса» начальника пожарно-спасательного караула Виктора Зотова.

В результате ДТП пострадавшую с травмами бригада скорой помощи отвезла в Скопинскую районную больницу.