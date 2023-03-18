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НовостиПроисшествия18 марта 2023 7:35

На Центральном автовокзале в Рязани умер 50-летний мужчина

СК начал доследственную проверку
Источник:kp.ru
Следов насильственной смерти на теле мужчины следователи не обнаружили.

Следов насильственной смерти на теле мужчины следователи не обнаружили.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в пятницу, 17 марта, на Центральном автовокзале в Рязани умер мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области.

Личность умершего уже установлена – это мужчина 1972 года рождения. Сообщается, что смерть человека не была насильственной – следов криминального характера на теле при осмотре не обнаружили.

По факту произошедшего Московский МСО начал доследственную проверку. Причину гибели мужчины теперь предстоит установить с помощью судебно-медицинской экспертизы, она уже назначена.

Как сообщает портал Ya62 со ссылкой на очевидцев, ЧП произошло около восьми часов вечера.