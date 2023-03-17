За прошлый год ИК №5 заработала 60 миллионов рублей

Члены Совета во главе с председателем, героем Советского Союза Юрием Плугиным (на фото слева) осмотрели производственные зоны колонии.

В четверг, 16 марта, состоялся выезд членов Общественного совета при УФСИН России по Рязанской области в исправительную колонию строгого режима №5, которая расположена в селе Клекотки Скопинского района.

В ИК №5 активно развивают производство, уже организовано 450 рабочих мест. На сегодняшний день на базе колонии производят деревянную мебель, садово-парковое оборудование, лестничные марши, защитные короба для кондиционеров, дорожные ограждения, заборные секции, а также клинкерную плитку. Но основной упор делают на швейное производство.

В 2022 году один из цехов по металлообработке был переоборудован в швейный цех в связи с тем, что заказы на продукцию дерево- и металлообрабатывающей промышленности носят пока разовый характер, а вот заказы от крупных компаний на пошив зимних комплектов спецодежды приходят большие и на регулярной основе. За счет заказчика в колонии появились 65 единиц швейного оборудования. Это позволило колонии привлечь к труду еще 70 осужденных.

Эффективность производства в ИК №5 за прошлый год выросла практически в 2 раза. Так в 2021 году выручка учреждения от реализации производимой продукции составила 36 миллионов рублей, а в 2022 году – уже 60 миллионов рублей.

Начальник ИК №5 УФСИН России по Рязанской области Ибрагим Фатуллаев не планирует останавливаться на достигнутых результатах и обратился к членам Общественного совета с просьбой оказать содействие в поиске новых долгосрочных заказов.

В ИК №5 содержатся 1048 осужденных.