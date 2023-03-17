25 марта в Рязани стартует Международный фестиваль кино и индивидуального развития личности «ЮнМедиа Фест»

25 марта в Рязани стартует Международный фестиваль кино и индивидуального развития личности «ЮнМедиа family».

В Рязани стартует третий по счету Международный фестиваль кино и индивидуального развития личности «ЮнМедиа Фест», который продлится четыре дня - с 25 по 29 марта. Главное место проведения – библиотека имени Горького.

Студия «ЮнМедиа family» существует уже пять лет, из них три года устраивается детско-юношеский фестиваль. В кинофестивале участвуют юные кинематографисты из Ноябрьска, Новокузнецка, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Липецка и других городов. Самое большое участие принимают воспитанники студии «ЮнМедиа family». Кроме того, соберутся ребята, которые участвуют в очень многих таких же Всероссийских международных фестивалях.

«ЮнМедиа Фест» выделяется тем, что на нем всегда присутствует огромное количество гостей-спикеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Это популярные актеры, режиссеры и продюсеры. В этом году приедут: режиссер и продюсер Илья Северов, актер театра и кино Юрий Балицкий, советский и российский актер театра и кино Андрей Лебедев, актер Александр Лымарев, российская актриса театра и кино Елена Захарова, актер и режиссер Григорий Кокоткин, кинорежиссер Александр Касаткин, а также актер Дмитрий Бедерин.

Участников ждут творческие командировки: на родину Есенина в село Константиново, посещение различных рязанских музеев, мастер-классы от именитых гостей по различным направлениям, а также создание фильмов и телепрограмм в настоящем времени. Мероприятие будет освещать СМИ.

По окончании творческих приключений, детям предоставят именные дипломы международного образца и подарят подарки.