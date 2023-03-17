В 2023 году 14 тысяч рязанцев примут участие в ГИА Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в Государственной итоговой аттестации школьников в Рязанской области примут участие 14 тысяч рязанцев. Об этом сообщает ТГ-канал «Рязинформбюро».

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется в регионе 20 марта. Для организации проведения экзаменов привлекут восемь тысяч человек.

Как отметила министр образования региона Ольга Щетинкина, экзаменационная кампания этого года не имеет особых отличий от предыдущих. Самые популярные предметы по выбору у рязанских школьников в этом году, по-прежнему, - биология, физика, химия, история, обществознание. Но впервые в Рязанской области один из сдающих ЕГЭ будет сдавать китайский язык в качестве дополнительного предмета.