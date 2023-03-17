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НовостиАвто17 марта 2023 13:16

В пятницу и все выходные пройдут масштабные рейды по отлову пьяных водителей в Рязанской области

Сотрудники ГИБДД будут массово останавливать автомобили
Источник:kp.ru
В Рязанской области будут ловить пьяных водителей.

В Рязанской области будут ловить пьяных водителей.

В эту пятницу и предстоящие выходные дни в Рязанской области пройдут масштабные проверки водителей на выявление признаков алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ДПС будут массово останавливать машины, отлавливать пьяных водителей и грубых нарушителей ПДД.

Госавтоинспекция Рязанской области просит рязанцев не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях, а также других грубых нарушениях правил дорожного движения.