В Ермиши задержали 59-летнего нетрезвого водителя ВАЗа

В Ермиши задержали 59-летнего нетрезвого водителя

В поселке Ермишь Рязанской области задержали нетрезвого водителя за рулем ВАЗа. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Внимание дорожной полиции привлек отечественный автомобиль, водитель которого отличался подозрительной манерой езды. Инспекторы остановили машину, и заметили, что за рулем находится мужчина с признаками опьянения - устойчивым запахом алкоголя изо рта и с неуверенной походкой.

59-летний водитель согласился пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Тест показал, что у мужчины содержится 0,536 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.