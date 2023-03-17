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НовостиПроисшествия17 марта 2023 11:53

«Как снег на голову». Из окон на девушку скинули тяжелые гантели и автомобильную шину в Рязани

На улице Большая из окон на девушку скинули тяжелые гантели и автомобильную шину
Источник:kp.ru
Из окон на девушку скинули тяжелые гантели и автомобильную шину в Рязани. Фото: пользователь ВКонтакте Марины Антиповой.

Из окон на девушку скинули тяжелые гантели и автомобильную шину в Рязани. Фото: пользователь ВКонтакте Марины Антиповой.

В Рязани неизвестные скинули с окна гантели, колесо от машины и бутылку. Об этом сообщили очевидцы в группе «Новости Рязани Вконтакте» 17 марта.

Инцидент произошел днем по улице Большая, возле дома №90 корпус 1. Рязанка чудом осталась жива, пройдясь под окнами в то время, когда сверху откуда ни возьмись прилетели тяжелые гантели и автомобильная шина.

- Внимание! Будьте аккуратны. Сегодня гуляла вдоль дома под балконами и окнами. Сверху прилетело вот это, - говорится в сообщении.