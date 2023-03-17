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НовостиОбщество17 марта 2023 11:33

В Рязанской области ищут без вести пропавшего 24-летнего москвича с татуировкой на шее

Мужчина вышел из дома в начале этой недели и не вернулся
Источник:kp.ru
В Рязанской области ищут без вести пропавшего жителя Московской области. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В Рязанской области ищут без вести пропавшего жителя Московской области. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В Рязанской области ищут без вести пропавшего 24-летнего Андрея Рыбакова. Соответствующий пост размещен 17 марта в группе ПСО «Лиза Алерт» соцсети ВКонтакте.

Сам мужчина из Коломны Московской области. Сообщается, что москвич вышел из дома еще в понедельник, 13 марта, и не вернулся. Был одет в черную куртку, свитер молочного цвета, серые кроссовки с черными вставками, а также в черные спортивные штаны.

Приметы молодого человека: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы светло-русые. Из особых примет - у Андрея есть черная татуировка на шее.

Волонтеры просят рязанцев, обладающих какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, откликнуться, позвонив по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.