Смерть по неосторожности. В Рязанской области услышал приговор мужчина, случайно убивший коллегу на рабочем месте

Суд приговорил водителя мусоровоза к одному году ограничения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Рязанской области услышал приговор водитель мусоровоза, случайно убивший коллегу прямо на рабочем месте. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 109 УК России – причинение смерти по неосторожности сослуживцу вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Трагический инцидент случился 27 сентября 2021 года на предприятии в поселке Быковская степь Кораблинского района. В ходе работы подсудимый не убедился, что в зоне пресс-камеры нет людей, и запустил механизм пресса. К несчастью, в это время внутри находился его сослуживец. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте.

В ходе следствия и на суде виновник гибели человека полностью признал вину и раскаялся. Хотя обвиняемому грозило до трех лет колонии, суд учел все смягчающие обстоятельства и не стал назначать максимальное наказание. Мужчину приговорили к одному году ограничения свободы.