Роспотребнадзор заявил о рисках в связи с паводком 2023 года в Рязанской области

Водоснабжающим организациям Рязанской области объявили предостережения в связи с паводком.
Из-за активного таяния снега и плюсовой температурой воздуха в Рязанской области возникают риски осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации. Речь идет о подтоплении населенных пунктов во время паводка 2023 года.
Для предотвращения неблагоприятных последствий паводка и снижения угрозы здоровью населения, Роспотребнадзор усилил санитарно-эпидемиологический надзор, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, водоснабжающим организациям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства.
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