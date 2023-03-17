Полиция разыскивает очевидцев смертельного массового ДТП в Рязанском районе

Рязанская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП.

Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Рязанском районе. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Рязанской области.

Трагедия случилась 10 июля 2019 года, около 17:20, на 25-м километре автодороги «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов». По предварительным данным, 42-летний мужчина под управлением ВАЗ врезался в иномарку Audi A6, за рулем которой сидел 20-летний житель Старожиловского района. В результате удара Audi насмерть сбила пешехода - 68-летнего мужчину, а также влетела в легковушку Hyundai Elantra, которой управлял 59-летний мужчина.

Располагающих какой-либо информацией по этому ДТП просят обратиться по телефону (4912) 44-46-08 или по улице Фирсова, дом №12 корпус 1.