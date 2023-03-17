Групповое пробитие. Более десятка машин в Рязани пробили колеса на Южной окружной

На Южной окружной дороге в Рязани автомобилисты массово прокололи шины.

В ночь на 17 марта на Южной окружной дороге более десятка машин вынужден были припарковать к обочине, чтобы заменить пробитые шины автомобилей. Видео с места происшествия опубликовал рязанец Евгений Суменков в сообществе ПУВР.

«Ночной групповой шиномонтаж», - кратко подписал ролик автор.

В комментариях автолюбители уточнили, что разбитый участок дороги расположен недалеко от ТРЦ «М5Молл».

«С утра там два экипажа стояли, народ "переобувался"» - написал один из очевидцев.

Видео с места происшествия

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