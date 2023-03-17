Путятинский район преобразуется в Путятинский округ

Путятинский район Рязанской области преобразуют в муниципальный округ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путятинский муниципальный район преобразуют в Путятинский муниципальный округ. За такое решение единогласно проголосовали районные депутаты, назначив публичные слушания о преобразовании на 6 апреля, сообщает «Пресса».

Преобразование повлечет за собой объединение поселений, создание единой администрации, а также единого бюджета, из которого будут направлять деньги на решение вопросов местного значения. Администрации сельских поселений будут ликвидированы, там останутся работать специалисты.

О более конкретных благах для жителей района в результате преобразования, не сообщается.

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