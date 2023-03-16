Он вдохновенно играл Есенина. Не стало рязанского артиста Леонида Митника

Леонид Митник большую часть карьеры работал в Рязанском драмтеатре.

В возрасте 77 лет ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Леонид Митник. С 1971 года, после окончания Владивостокского института искусств, он работал в Рязани, большую часть этого времени - в Рязанском театре драмы. В 2018 году актера проводили на заслуженный отдых.

Коллеги по «драме» выделяют у Леонида Михайловича роли классического репертуара: Лопахин в «Вишневом саде», Беркутов в «Волках и овцах», Москалев в «Дядюшкином сне», Простаков в «Недоросли» и многие другие. Однако наибольший успех, как вспоминают в театре, имело исполнение Митником роли Сергея Есенина в одноименном спектакле.

«В этой работе он превзошел себя, играл настолько искренне и вдохновенно, что до сих пор участники тех легендарных спектаклей с теплотой и гордостью вспоминают, как восторженно принимала публика наш театр на гастролях в разных городах страны», - пишут коллеги артиста.