В Рязоблдуме прошел «правительственный час» об актуальных проблемах системы общего образования

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15 марта на заседании Рязанской областной Думы состоялся «правительственный час», посвященный актуальным проблемам системы общего образования. На вопросы депутатов отвечали министра образования Ольга Щетинкина и начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Екатерина Пронина.

«Особое внимание в ходе обсуждения было уделено задачам обеспечения доступности и качества образования, создания современной образовательной среды, обновлению содержания образования, привлечению молодых педагогических кадров», - отмечает пресс-служба Рязоблдума.

Ольга Щетинкина, рассказывая об итогах 2022 года, напомнила о завершении строительства двух новых школ, а также о работах по капитальному ремонту и оснащению 19 школ региона. В 2023 году, по словам министра, будет вестись строительство шести детских садов и пяти школ. Еще 20 школ в 11 муниципалитетах капитально отремонтируют.

2023-й — это также год, когда планируется возобновить образовательный процесс в рязанской гимназии №2, завершив реконструкцию здания, и начать возведение двух школ в микрорайоне Семчино и Олимпийском городке.

«Вопрос доступности школ в городе Рязани находится на постоянном контроле всех органов власти, в том числе и депутатов Рязанской областной Думы. Так как строительство новых школ высокозатратно, то регион старается привлекать федеральные средства», - сказала Ольга Щетинкина.

Депутат Никита Усачев затронул тему профориентационной работы среди школьников. Министр ответила, что такая работа ведется активно, но требует усиления, так как системными профориентационными мероприятиями пока охвачены мене 20% школьников. Цель — охватить 100% школьников 7-11 классов.

Андрей Глазунов высказался о необходимости системной профилактической работы в школах для борьбы с проблемой вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя, табака, запрещенных и других одурманивающих веществ.

В свою очередь, Денис Сидоров поднял вопрос об обеспечении школьников бесплатными учебниками и рабочими тетрадями по всем предметам, а также о предоставлении детям из многодетных семей бесплатных завтраков и обедов. Григорий Пасентьев сделал акциент на качестве преподавания технических дисциплин, Татьяна Чинкова - на соблюдении в школах требований СанПиН к организации обучения (в частности, к объему домашних заданий).

Председатель Рязоблдумы Аркадий Фомин, завершая «правительственный час», напомнил, что 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника:

«Будущее, как мы знаем, формируется со школьной скамьи. И очень важно сейчас понять, что крайне востребовано в системе образования, какие проблемы существуют. Опираясь на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим совершенствовать региональную образовательную систему. И, замечу, образование в Рязанской области год от года улучшается и будет являться примером для многих субъектов России», - считает Аркадий Фомин.