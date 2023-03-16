Неустойчивая весна. В пятницу в Рязанской области снова мокрый снег с дождем, а в выходные сильно подморозит

В пятницу, 17 марта, в Рязанской области мокрый снег с дождем и относительно тепло даже ночью. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Рязанской области зима и весна по-прежнему соревнуются в силе, и пятница, 17 марта, не станет передышкой – в регионе вновь пройдут осадки, а столбики термометров будут колебаться от слабых минусовых значений до хорошего плюса. Прогноз погоды от Рязанского филиала Росгидромета опубликовала пресс-служба областного Управления МЧС.

В пятницу небо по-прежнему будет плотно затянуто облаками. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах вероятно налипание мокрого снега на проводах и ветках деревьев. Атмосферное давление чуть выше нормы – 750 мм ртутного столба.

Что же касается температуры воздуха, то она в течение дня будет «прыгать»: если под утро еще возможен слабый мороз до минус 2 градусов, то днем потеплеет до +1…+6 по Цельсию. Такие перепады – благоприятные условия для возникновения гололеда и гололедицы, о чем рязанцев и предупреждают синоптики. Ветер северный, ночью 4 – 9 метров в секунду, днем окрепнет до 6 – 11 м/с.

По словам специалистов метеоцентра «Фобос», в выходные в средней полосе погода улучшится за счет высокого атмосферного давления, которое принесет с собой скандинавский антициклон. Однако по ночам вместо мартовского тепла ударят настоящие зимние морозы – перед рассветом может похолодать до -6…-8, местами до -10 градусов. Да и днем будет не выше 0…+5.