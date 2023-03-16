Массовую проверку пассажирских автобусов устроили рязанские инспекторы ГИБДД 16 марта

В Рязанской области 16 марта проходят рейды по перевозке пассажиров автобусами. Фото: Антон БОЙКОВ

В четверг, 16 марта, в Рязанской области проходят масштабные рейды ГИБДД по перевозкам пассажиров автобусами. Об этом рассказала пресс-служба регионального УМВД России.

Сотрудники ДПС массово останавливают общественный транспорт для устранения причин и условий, которые способствуют совершению ДТП, а также выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности.

Госавтоинспекция просит рязанских водителей автобусов быть предельно внимательными, не садиться за руль в уставшем состоянии, следить за техническим состоянием своего транспортного средства, а также проводить своевременное техобслуживание и ремонт.