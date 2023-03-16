В Кадоме горе-вор украл у нового приятеля телевизор и потерпел фиаско. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кадомском районе случайный прохожий украл у местного жителя телевизор. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области 16 марта.

Помощь у полиции попросил 57-летний житель поселка Кадом. Он рассказал, как познакомился с неизвестным на улице и привел его в гости, где мужчины распивали алкоголь. Утром хозяин дома вместе со своим новым приятелем вышли из дома и отправились каждый по своим делам. Гость тогда заявил, что поедет в свое родное село. Однако, когда потерпевший пришел домой, обнаружил следы взлома и отсутствие телевизора.

Полицейские быстро пришли к выводу, что к краже причастен новый собутыльник мужчины, которому во время распития явно приглянулась бытовая техника. И злоумышленник решает вернуться в дом, чтобы прихватить ее...

Оперативники сразу же обследовали окраины Кадома и встретили на пути разыскиваемого с телевизором в руках, который в это время безуспешно пытался поймать попутку и уехать домой. Им оказался 39-летний житель Кадомского района. Его задержали, а похищенное отобрали.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.