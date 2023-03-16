Чистая прибыль предприятий Рязанской области за год выросла на 4,3%

Скопинский район возглавил тройку лидеров районов во всех сферах деятельности.

Чистая прибыль крупных и средних предприятий Рязанской области в прошлом году выросла на 4,3% по сравнению с 2021 годом. Соответствующие данные опубликовал Рязаньстат у себя на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

Вместе с тем, в целом за год по стране конечный финансовый результат организаций - прибыль минус убыток - снизился на 12,6%.

Рязанские предприятия по производству продуктов питания показали максимальные результаты по темпам годового роста прибыли - в 2,4 раза, у гостиниц и предприятий общепита - в 2,2 раза, по обработке древесины - в 2,9 раза. Скопинский район возглавил тройку лидеров районов во всех сферах деятельности - рост прибыли составил в 2,8 раза, Михайловский и Рыбновский - в 1,9 раза в каждом.

Кроме того, сообщается, что на 100% прибыльны те организации, которые работают в информации и связи, финансах и страховании, а также в производстве пластмасс и нефтепродуктов.