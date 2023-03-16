Калужанин похитил 140 тысяч рублей с карты ничего не подозревающего пенсионера из Скопина и потратил их на мобильные телефоны

Рязанские полицейские задержали мужчину, укравшего 140 тысяч рублей с карты жителя Скопина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Скопина в одночасье лишился всех своих накоплений – более 140 тысяч рублей внезапно исчезли с его банковской карты. О преступлении стало известно, когда 61-летний мужчина пришел в полицию и сообщил об опустошении счета. При этом он пояснил, что не передавал никому никаких реквизитов и не имеет ни малейшего представления, каким образом деньги списались с карты, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Оперативники решили отследить движение денег и выяснили, что их перевели на счет, зарегистрированный в Калужской области, а после потратили на покупку пяти смартфонов на сайте по продаже товаров. Полицейские приехали в соседний регион и установили личность человека, забравшего телефоны из пункта выдачи. Им оказался 20-летний житель Малоярославца. Молодого человека разыскали и задержали.

Задержанный рассказал, что нашел на сайте объявление о продаже дорогих лекарств. Он созвонился с хозяйкой объявления, жительницей Скопина, и та рассказала, что продает медикаменты, оставшиеся у нее после операции, и которые ей больше не нужны. Молодой человек прикинулся покупателем и спросил реквизиты банковской карты, куда можно перечислить деньги за товар. Женщина ответила, что у нее самой карты нет, но она есть у ее отца и продиктовала всю информацию. После злоумышленник подключил карту к мобильному банку и списал все накопления, имевшиеся на ней.

В отношении калужанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.