Новые требования к оформлению летних веранд у кафе опубликовала администрация Рязани

Образец дизайн-проекта.

Администрация Рязани официально опубликовала «Концепцию сезонных кафе в границах территории исторического поселения...». Внешний вид летних веранд в центре города начнут регулировать уже в 2023 году.

В документе сказано, что он разработан «в целях сохранения и надлежащего использования объектов культурного наследия, формирования полноценного внешнего архитектурного облика сложившейся застройки».

Концепция содержит ряд требований. В частности, она предписывает использовать максимально облегченные конструкции, устанавливать выносные столы, стулья, зонты без нанесения на них логотипов.

Под запрет попадают яркие цвета. Так, цвет зонтов не должен отличаться от колористики здания более чем на два тона.

Конструкция веранд должна быть сборно-разборной. «Летники» эксплуатируются по договору на размещение нестационарного торгового объекта - с апреля по октябрь.

Также разработчики концепции предложили несколько вариантов дизайн-проектов для «летников».

Образец дизайн-проекта.

Образец дизайн-проекта.