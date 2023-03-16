В Скопине 53-летний пешеход попал под колеса машины, пытаясь перейти дорогу по «зебре»

В Скопине легковушка сбила пешехода. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Пешеход попал в больницу после ДТП, произошедшего утром в среду, 15 марта, на улице Карла Маркса в Скопине. Около дома №102 легковой автомобиль сбил 53-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

В момент дорожного происшествия за рулем LADA Granta находился 61-летний местный житель. По какой причине водитель наехал на пешехода, в настоящее время выясняет областная Госавтоинспекция. Но предварительно установлено, что пострадавший переходил дорогу по правилам, то есть по необорудованной светофорами «зебре».

В результате ДТП, пешеход получил травмы, с которыми его пришлось госпитализировать.

В целом, за минувшие сутки, по информации УМВД, на дорогах области произошло две аварии с пострадавшими, два человека травмировались.